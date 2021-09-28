Каладзе рассказал, что ждет Саакашвили при возвращении в Грузию

Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о возвращении в страну.

"Приедет ли Михеил Саакашвили, это зависит от него. Если приедет, мы будем очень счастливы. Ему придется отвечать за преступления, которые он совершил", - поведал градоначальник.

Он подчеркнул, что от приезда экс-главы государства политическая повестка дня не изменится и Грузия продолжит жить в обычном режиме.



"Вообще не интересно, приедет или нет Михаил Саакашвили. Если это будет так, последует соответствующее реагирование. Никакая политическая повестка дня не изменится, страна продолжит жить, и запланировано множество проектов. В Тбилиси будут строительство, развитие, рабочие места, вот что интересует людей", - цитирует Каладзе "Грузия Online".

Напомним, ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что купил билет в Тбилиси. "Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", - написал экс-глава государства на своей странице в Facebook.