Джахангир Карами: Иран позитивно смотрит на будущее отношений с Россией и Азербайджаном

Тегеран рассматривает перспективы сотрудничества в формате Иран-Россия-Азербайджан исключительно в позитивном ключе, заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры русских исследований факультета мировых исследований Тегеранского университета Джахангир Карами.

Беседа состоялась на полях Международного круглого стола "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал", организованного политологическим центром "Север-Юг" совместно с Центром международной политики и безопасности Baku Network.

Эксперт сообщил, что три страны сегодня объединяют сразу четыре направления. "Одно из направлений сотрудничества – это Каспийское море, на котором мы являемся непосредственными соседями. Второе направление – это общие интересы в сфере стабильности и безопасности на Кавказе", - прежде всего отметил он.

"Третье направление – борьба с международным терроризмом, пытающимся проникнуть в наши страны. Четвертое направление – роль России, Ирана и Азербайджана как связующих элементов между европейскими странами и странами Персидского залива и Индией", - продолжил Джахангир Карами.

"Учитывая все четыре направления, наши страны попросту обречены на сотрудничество для обеспечения своих национальных интересов. Естественно, как и во всем мире, между нами могут возникать как двусторонние, так и трехсторонние разногласия, однако важно, что у нас есть политическая воля для улучшения ситуации и сотрудничества не только в политике, но и в экономике и культуре", - подчеркнул ученый.

"В связи с этим мы видим будущее только в положительном ключе по всем упомянутым направлениям. Добавлю, что, если мы хотим видеть свой регион развитым, если мы хотим, чтобы наши страны были развитыми, мы вынуждены сотрудничать друг с другом, в том числе в сфере обеспечения безопасности и стабилизации мира в регионе", - заключил Джахангир Карами.