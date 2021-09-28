Взрыв газа произошел на Кубани, пострадала пожилая женщина
В поселке Новомихайловском Туапсинского района днем 28 сентября взорвался газ, пострадала 93-летняя пенсионерка.
Инцидент произошел в пристройке к квартире на первом этаже, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Возгорания после взрыва не случилось, часть пристройки, в которой располагалась кухня, разрушена, в квартире выбиты окна.
Пострадавшая хозяйка квартиры госпитализирована с ожогами кистей рук.
Проводится доследственная проверка случившегося.
Вестник Кавказа
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