Меликов вручил дагестанским олимпийцам от 2 до 4 млн рублей

Врио главы Дагестана Сергей Меликов провел встречу с участниками Олимпийских и Паралимпийских игр и вручил денежные сертификаты, сообщает пресс-служба главы республики.

"Победители Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, а также их тренеры получили сертификаты на 4 млн рублей каждый, а призеры Олимпиады и Паралимпиады в Токио и их тренеры - на 2 млн рублей", - сказано в сообщении.

По словам Меликова, региональные власти будут стараться выделять еще больше средств для развития спорта в Дагестане.

"Равнодушных к спорту в Дагестане нет. Это направление в республике надо развивать", - цитирует пресс-служба главу республики.

Напомним, что на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио приняли участие 28 дагестанских спортсменов. По итогам выступлений они завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.