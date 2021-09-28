Русский газ поссорил Украину с Венгрией

На Украине возмутились запуском продолжения газопровода "Турецкий поток" на Балканы. Экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль считает, что "Турецкий поток" гораздо опаснее для Киева, чем "Северный поток-2".

Повод к недовольству дал заключенный накануне контракт между "Газпромом" и Венгрией на поставку голубого топлива до конца 2036 года. В совокупности Венгрия ежегодно будет получать 4,5 млрд кубометров газа. Из них 3,5 млрд пойдет через Сербию, еще 1 млрд - через Австрию. Контракт вступает в силу уже скоро, 1 октября.

"Турецкий поток" - что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток-2", - говорит Москаль.

Прежде чем оценить, действительно ли российские газопроводы угрожают Украине, вкратце разберем каждый из них. "Турецкий поток" появился как альтернатива проваленному из-за решений Болгарии и Еврокомиссии "Южному потоку". Трубопровод пролегает по дну Черного моря и состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров. Первая нитка ориентирована на турецкий рынок, вторая - на страны южной и юго-восточной Европы.

"Северный поток-2" тоже пролегает по дну моря, под Балтикой. Он соединяет Россию с Германией и имеет мощность в 55 млрд кубометров в год. Строительство СП-2 долгое время не могло быть завершено из-за санкций США, но к началу сентября 2021 года проект был достроен. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, топливо по СП-2 пойдет уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок могут составить порядка 5,6 млрд кубометров.

Доселе основное внимание властей в Киеве сосредотачивалось на "Северном потоке-2". Они совместно с Польшей и странами Прибалтики добивались того, чтобы Евросоюз и Германия заблокировали строительство трубопровода. Киев опасается, что в случае запуска СП-2 транзит российского газа через Украину прекратится, Киев лишится дохода, и якобы "руки Москвы на Донбассе будут развязаны".

Напомним, в конце 2019 года Россия и Украина продлили договор о транзите газа до 2024 года с возможной пролонгацией еще на десять лет. По действующему контракту Россия каждый год поставляет через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 году и 40 млрд кубометров в период с 2021 по 2024 год.

Украинский президент Владимир Зеленский возлагал большие надежды на Германию с расчетом на то, что канцлер Ангела Меркель убедит Кремль сохранить транзит газа. На августовской встрече с Меркель в Москве Владимир Путин подтвердил готовность Москвы продолжать транзит, но дал понять, что объемы этого транзита будут зависеть от спроса в самой Европе. Алексей Миллер допускает увеличение транзита даже выше текущих обязательство после окончания срока контракта в 2024 году, но объемы прокачки должны зависеть от рынка.

Пока поставки по СП-2 еще не начались, экспорт по "Турецкому потоку" в Европу запустится 1 октября. Украина в отместку Венгрии отменила заседание межправкомиссии. Киев пообещал обратиться в Еврокомиссию с целью оценки соответствия контракта Будапешта с Москвой европейскому энергетическому законодательству. Венгрия восприняла такой шаг как посягательство на свой суверенитет и национальную безопасность. МИДы двух стран вызвали послов Венгрии и Украины, чтобы выразить протест.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов полагает, что список покупателей российского газа в обход Украины будет только расти, и Киев ничего этому противопоставить не сможет.

"На самом деле ситуация выходит крайне смешная. На Украине столько лет боролись с "Северным потоком-2", видя в нем главную угрозу для своей безопасности, и тут вдруг выяснилось, что клятые москали в своих попытках обойти украинский транзит зашли с другой стороны, и не меньшей угрозой оказывается "Турецкий поток". Сейчас по "Турецкому потоку" газ получают Турция, Болгария, Румыния, Босния и Герцеговина, Сербия, теперь еще и Венгрия. Надо понимать, что список этот будет расширяться. Ситуация смешна тем, что Украина действительно просто забыла о существовании этой трубы", - отметил политолог.

Несмотря на жалобы Киева в Еврокомиссию и угрозы перекрыть транзит газа в Венгрию, украинским властям сделать это не удастся, уверен Родионов.

"Все разговоры о жалобах в Европейскую комиссию - это вообще ни о чем, потому что Европейская комиссия такие дела не решает. Что она вообще может сделать, если есть контракт, который пытается нарушить Украина, а не Венгрия. Было бы странно ожидать, что в споре между страной ЕС и страной, в него не входящей, ЕС станет на сторону Украины. Если Украина будет продолжать каким-то образом гадить Венгрии, то и Венгрии есть чем ответить. Мы знаем, что у них давно продолжается перепалка по поводу языковой дискриминации, и Венгрия активно блокирует все инициативы по линии Украина-ЕС и Украина-НАТО", - говорит эксперт.

Родионов уверен, что у Будапешта гораздо больше инструментов воздействия на Украину, чем наоборот. Поэтому планы Киева по блокированию прокачки газа по "Турецкому потоку" в Венгрию обречены на провал.