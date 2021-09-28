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Глава Минобороны Азербайджана встретился с новым командующим российскими миротворческими силами

Глава Минобороны Азербайджана встретился с новым командующим российскими миротворческими силами

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с новым командующим российским миротворческим контингентом, временно размещенным на территории Азербайджана, генерал-лейтенантом Геннадием Анашкиным.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Также участником встречи был генерал-лейтенант Рустам Мурадов, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

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