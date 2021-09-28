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Детей в Узбекистане будут прививать вакциной Pfizer

Детей в Узбекистане будут прививать вакциной Pfizer

В Узбекистане разрешили вакцинировать от коронавируса детей старше двенадцати лет препаратом Pfizer.

"Согласно решению Главного государственного санитарного врача и Национальной технической иммунологической экспертной комиссии с согласия родителей и опекунов дети старше 12 лет могут быть вакцинированы препаратом Pfizer на добровольной основе", - сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

В ведомстве добавили, что результаты клинических испытаний этой вакцины у детей в возрасте 12-15 лет показали высокую эффективность и безопасность. Применение Pfizer рекомендовано ВОЗ.

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