Детей в Узбекистане будут прививать вакциной Pfizer

В Узбекистане разрешили вакцинировать от коронавируса детей старше двенадцати лет препаратом Pfizer.

"Согласно решению Главного государственного санитарного врача и Национальной технической иммунологической экспертной комиссии с согласия родителей и опекунов дети старше 12 лет могут быть вакцинированы препаратом Pfizer на добровольной основе", - сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

В ведомстве добавили, что результаты клинических испытаний этой вакцины у детей в возрасте 12-15 лет показали высокую эффективность и безопасность. Применение Pfizer рекомендовано ВОЗ.