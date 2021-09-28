Жителям Северного Кавказа пообещали дожди до выходных

Дожди, местами сильные, в горах и предгорьях регионов юга России и Северного Кавказа сохранятся в течение всей недели, предупредил специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, отметив, что температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

По его словам, виной холодной погоды будет атмосферный фронт, который пройдет через южные регионы. "Его граница будет пролегать по предгорьям Северного Кавказа. На юге Краснодарского края, на Ставрополье, в Адыгее, в горных районах республик Северного Кавказа до воскресенья пройдут ливневые дожди. Затем фронт себя исчерпает, сместится южнее Кавказа, дожди ослабеют и прекратятся", - сказал он.

Согласно прогнозу, температура воздуха прогнозируется около нормы или на 2−3 градуса ниже нормы.