Путин призвал вытащить россиян из трущоб

Новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в РФ уже со следующего года, чтобы "вытащить людей из трущоб", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года", - сказал он, отметив, что люди, живущие в таких домах, должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года.

"Прошу учесть это в проекте бюджета", - указал глава государства.