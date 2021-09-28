Назарбаев: Я всегда думаю о будущем Нур-Султана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил научно-исследовательский проектный институт "Астанагенплан" и ознакомился с планами возведения новых туристических, культурных и социальных объектов в Нур-Султане.

Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о ходе застройки районов, процессе озеленения города и предпринимаемых мерах по обеспечению шаговой доступности людей к больницам, школам, спортивным сооружениям и торговым центрам.

Также Назарбаев ознакомился с проектом по застройке и облагораживанию прилегающих территорий новой мечети и района ЭКСПО.

"Этот город очень дорог для меня. Я всегда слежу за его развитием, думаю о его будущем. Еще в начале пути были те, кто не только скептически относился к проекту по строительству нового города, но и высадке на этой земле густого леса. Некоторые ученые утверждали, что здесь деревья расти не будут. Однако за небольшой период времени столица превратилась в крупный мегаполис, окруженный "зеленым поясом", - отметил первый президент Казахстана.