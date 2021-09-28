Фарид Шафиев: Азербайджан считает очень важным сотрудничеством с Россией и Ираном

Сотрудничество в тройном формате Азербайджан-Иран-Россия является очень важным для Баку, заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Беседа состоялась на полях Международного круглого стола "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал", организованного политологическим центром "Север-Юг" совместно с Центром международной политики и безопасности Baku Network.

"Одним из важных моментов в этом трехстороннем формате была встреча на высшем уровне президентов Азербайджана, Ирана и России в 2016 году", - прежде всего напомнил Фарид Шафиев.

"На сегодняшний день мы видим, что несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, и определенное санкционное давления на, по крайней мере, двух членов этой тройки, товарооборот между странами увеличивается, грузопоток также нарастает", - констатировал председатель правления Центра анализа международных отношений.

"Что важно, в первой половине 2021 года увеличился грузопоток по Международному транспортному коридору "Север-Юг". И это дает надежду на то, что большой потенциал трехстороннего экономического сотрудничества будет использоваться в дальнейшем", - подчеркнул он.

При этом необходимо решить некоторые проблемы. "На сегодняшнем круглом столе обсуждались задачи улучшения бюрократических процедур и оформления документов, которые понадобится прорабатывать специалистам трех стран на уровне государственных структур", - заключил Фарид Шафиев.