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Венгрия учла требования Еврокомиссии при подписании контракта с Россией по газу

Венгрия учла требования Еврокомиссии при подписании контракта с Россией по газу

Власти Венгрии согласовали с Еврокомиссией требования при подписании контракта с Россией по газу.

"Я, естественно, деталей, в том числе коммерческих деталей этого контракта, не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии", - рассказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

Долгосрочный контракт на поставку газа из России в Венгрию в обход Украины был подписан в понедельник. Документ завизирован руководством "Газпрома" и энергетической компании MVM в МИД Венгрии.

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Вестник Кавказа

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