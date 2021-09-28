Канатку Руставели-Мтацминда ждет реставрация

Пресс-служба мэрии Тбилиси сообщает о готовящемся старте проекта по восстановлению заброшенной канатной дороги Руставели-Мтацминда.

По словам главы грузинской столицы Кахи Каладзе, в рамках проекта будут полностью восстановлены нижняя и верхняя станции канатной дороги, также будут построены пять новых башен для линии.

Работы ведутся строительной компанией "Даги", а за инженерно-технологическую часть отвечает австрийская компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH.

После завершения восстановительных работ, канатка будет обслуживать до 1 200 пассажиров в час. "На линии будет 21 кабина, среднее время в пути составит 4,07 минуты, а протяженность маршрута – 845 м", - приводит данные Sputnik Грузия, уточняя, что начало эксплуатации обновленной канатной дороги запланировано на конец 2022 года.