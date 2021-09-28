Детсады и школы в Грузии возобновят работу 4 октября

Школы и детсады в Грузии перейдут на очный режим работы 4 октября, заявил глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.

Он также отметил, что с 4 октября в Грузии будет возобновлена работа развлекательных центров.

"С 4 октября учебный процесс будет возобновлен в классных комнатах и аудиториях. Также возобновят работу дошкольные воспитательные учреждения и детские развлекательные центры", - приводит слова Гибрадзе "Спутник-Грузия".

При этом глава оперштаба подчеркнул, что школьники должны сидеть в медицинских масках.