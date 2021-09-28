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Кадыров вступит в должность главы Чечни 5 октября

Кадыров вступит в должность главы Чечни 5 октября

В пресс-службе главы и правительства Чечни сообщили, что избранный главой республики  Рамзан Кадыров вступит в должность 5 октября, в день своего 45-летия и День города Грозного. "Торжественная церемония вступления в должность избранного на выборах 19 сентября 2021 года главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова состоится 5 октября", - сказал глава Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в Чечне проходили выборы главы региона, депутатов Госдумы, депутатов республиканского парламента V созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.

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Вестник Кавказа

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