Минская группа ОБСЕ приедет в Ханкенди через Барду и Агдам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Баку, Ереван и Ханкенди.

По словам главы ведомства, основной задачей группы будет "закрепление позитивных тенденций" и обеспечение "сосуществования азербайджанской и армянской общин" на земле.

Отмечается, что Баку выразил готовность по линии Минской группы говорить о мерах по укреплению доверия между народами, однако не намерен вести разговоры о "статусе Карабаха".

Стоит добавить, что председатели МГ посетят Ханкенди через города Барда и Агдам. Далее они поедут через Лачинский коридор в Армению в сопровождении российских миротворцев.