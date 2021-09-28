Недостаток витамина D есть у 55% россиян

Согласно результатам одного миллиона анализов на уровень витамина D, его не хватает большинству россиян.

Анализы, проведенные в 2020 году и первую половину 2021 года, показали, что у 55% россиян уровень витамина D в крови - ниже границы нормы.

Чаще всего нехватка "солнечного" витамина обнаруживается у девушек до 18 лет - 65,48%, у молодых людей витамина недостает в 60,4% случаев. Мужчинам 18-45 лет прием витамина D показан в 62,1% случаев, женщинам того же возраста - 56,9%. У людей постарше также проблемы с этим витамином: нехватка у женщин 45- 65 лет - 52,6%, у мужчин - 55,7%. С возрастом у мужчин проблема усугубляется, те, кто старше 65 лет недополучают витамина D в 59,5% случаев, у женщин в 55,7% случаев.

"Витамин D рассматривают как гормоноподобное вещество, которое регулирует некоторые ключевые метаболические реакции в организме. Он участвует в контроле деления клеток, регулирует всасывание в кишечнике кальция и фосфатов, поддерживает активность клеток иммунной системы, оказывает противовоспалительное действие, отвечает за выработку дофамина и серотонина, регулирует минеральный и углеводный обмен", - перечислил главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.

Дефицит "солнечного" витамина может привести к депрессии сахарному диабету, онкопатологии, остеопорозу, ожирению, рассеянному склерозу, сердечно-сосудистым заболеваниям и другим.

Витамин D связан с пребыванием на улице в солнечные часы, также его модно получить из морепродуктов, грибов, рыбьего жира. Часто медики назначают пациентам дополнительный прием этого витамина.