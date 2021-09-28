Обязательная маркировка алкоголя отменена в Казахстане

В Казахстане отменили пилотный проект по маркировке и прослеживаемости алкоголя, нелегальный товар будут выявлять при помощи налогового и гражданского контроля, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов.

"При этом розничным реализаторам достаточно будет подтвердить получение товаров в информационной системе единого оператора по маркировке без приобретения и применения 2D-сканеров. Таким образом, исключается дополнительная финансовая и административная нагрузка на малый бизнес", - отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что также будет упрощена маркировка табачной продукции. В комитете уточнили, что она будет осуществляться только на уровне производителей и оптовых реализаторов.

"Система маркировки товаров несет определенную нагрузку розничным реализаторам – малому бизнесу", - приводит пресс-служба слова вице-премьера Алихана Смаилова.