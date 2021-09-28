В октябре "Азимут" свяжет Краснодар и Пензу

Авиакомпания "Азимут" с 11 октября запустит прямые регулярные рейсы из Краснодара в Пензу и обратно.

"Международный аэропорт Краснодар" сообщает, что рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Из Краснодара в Пензу самолет будет вылетать в 16:00, обратно - в 23:35. Маршрут обсуживают лайнеры SSJ100.

Авиакомпания "Азимут" выполняет полеты из Краснодара по 25 направлениям по России, Пенза станет 26-м направлением.