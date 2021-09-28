Солнечная погода в Москве продержится как минимум до следующей недели

Относительно теплая, сухая и солнечная погода в столичном регионе задержится минимум на неделю, сообщили в центре погоды "Фобос".

"По предварительным прогнозам, сухая и довольно солнечная погода с прохладными утренниками и умеренно теплыми днями, которую с некоторой натяжкой можно назвать старым бабьим летом, сохранится в столичном регионе как минимум до начала следующей недели, при этом в понедельник температура подрастет до плюс 14-16 градусов", - обещают синоптики.

При этом предстоящая ночь в Москве будет очень холодной - в условиях антициклона регион ждет радиационное выхолаживание. Ожидаются туманы и заморозки. "По нашим расчетам температура воздуха Москве понизится до нуля - плюс 2 градусов, а в Подмосковье ожидается минус 2 - плюс 3 градуса. Туманы начнут формироваться в 3:00-4:00 среды и сохранятся до 10:00-11:00", - говорится в сообщении.

В среду днем воздух в Москве прогреется до плюс 10-12 градусов, а по области - до плюс 8-13.