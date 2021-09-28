Синоптики предупредили россиян о "репетиции зимы"

Метели пообещали синоптики центра "Фобос" некоторым российским регионам. Так, снежно будет в Предуралье. Здесь погоду можно назвать ноябрьской: в ряде областей уже прошел снег.

"Сегодня вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, а также Челябинскую и Курганскую области", - предупреждают синоптики. Уточняется, что в отдельных районах также ожидается сильный ветер до 15-20 м/c.

Первые сугробы могут появиться в Магнитогорске, где согласно прогнозам, образуется покров до 12 сантиметров.

Снежная погода продержится до середины недели, а к выходным температура воздуха и погодные условия вернутся к норме.