Синоптики предупредили россиян о "репетиции зимы"
Метели пообещали синоптики центра "Фобос" некоторым российским регионам. Так, снежно будет в Предуралье. Здесь погоду можно назвать ноябрьской: в ряде областей уже прошел снег.
"Сегодня вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, а также Челябинскую и Курганскую области", - предупреждают синоптики. Уточняется, что в отдельных районах также ожидается сильный ветер до 15-20 м/c.
Первые сугробы могут появиться в Магнитогорске, где согласно прогнозам, образуется покров до 12 сантиметров.
Снежная погода продержится до середины недели, а к выходным температура воздуха и погодные условия вернутся к норме.
Вестник Кавказа
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