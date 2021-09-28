Путин назвал ситуацию в мировой экономике "турбулентной"

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам, прокомментировал обстановку в мировой экономике.

По словам главы государства, ситуация в мировой экономике продолжает оставаться турбулентной, поэтому динамика макроэкономических показателей продолжит находиться во внимании российского руководства.

"Вместе с тем, ситуация в мировой экономике, мы с вами это хорошо знаем, все еще остается неустойчивой, турбулентной, поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания", - заявил Путин.