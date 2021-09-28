Сестры Аверины будут выступать на ЧМ по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила о том, что Арина и Дина Аверины выступят на чемпионате мира в японском городе Китакюсю.

"Состав такой же, что был на Олимпийских играх: два человека в индивидуальной программе — сестры Аверины, дай бог им здоровья. В групповом упражнении не будут участвовать Анастасия Максимова и Анастасия Татарева, вместо них Карина Метелькова, Мария Толкачева и Полина Орлова", - сказала она, отметив, что также в состав сборной войдут Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк и Ольга Карасева.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Японии с 27 по 31 октября.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам пропустит осенний чемпионат мира в Японии "по профессиональным соображениям".