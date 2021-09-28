Гонконг признал российские сертификаты о вакцинации

С 29 сентября власти специального административного района (САР) Гонконг решили признать российские сертификаты вакцинации от коронавируса - не важно, каким препаратом проведена иммунизация.

"Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения", к которым по местной классификации относится и Россия", - отмечается в сообщении Генконсульства России в Гонконге.

Теперь вакцинированные россияне смогут въехать в Гонконг напрямую, без трехнедельного пребывания в третьем государстве. При этом обязательный 21-дневный карантин в специализированной гостинице Гонконга остается.