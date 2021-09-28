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Бросивший яйцо в Макрона студент угодил в психиатрическую больницу

Бросивший яйцо в Макрона студент угодил в психиатрическую больницу

Студент, который накануне бросил в президента Франции Эммануэля Макрона яйцо, помещен в психиатрическую клинику, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел на выставке в Лионе. Молодой человек, бросивший яйцо в президента, был задержан и помещен под стражу, ему вменяют "насилие в отношении лица, наделенного государственной властью".

В отношении задержанного провели психиатрическую экспертизу, которая выявила необходимость его принудительной госпитализации, сообщает прокуратура города. Уточняется, что 19-летний студент помещен в больницу Vinatier в Броне, недалеко от Лиона.

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Вестник Кавказа

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