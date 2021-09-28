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Ставропольский губернатор пообщается с жителями 29 сентября

Ставропольский губернатор пообщается с жителями 29 сентября

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров проведет очередную прямую линию 29 сентября. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"На ваши вопросы отвечу в ходе прямого эфира на телеканалах "Россия 24" (ГТРК "Ставрополье") и "Свое ТВ", - написал губернатор.

Трансляция будет вестись и в Instagram, там же можно обратиться с вопросом к главе региона.

Владимиров также попросил всех, кто оставляет свои обращения и вопросы, сообщать свои данные для обратной связи.

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Вестник Кавказа

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