В Москве прошел Международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал"

Сегодня в Москве состоялся Международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал", организованный политологическим центром "Север-Юг" совместно с Центром международной политики и безопасности Baku Network.

Модераторами круглого стола выступили исполнительный директор политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова и директор Центра международной политики и безопасностиBaku Network Гюльнара Мамедзаде.

В ходе работы круглого стола были рассмотрены такие вопросы, как развитие промышленных парков и свободные экономические зоны в портах; Международный транспортный коридор "Север-Юг" по обоим – железнодорожному и автомобильному – маршрутам; общие возможности расширения пропускной способности и увеличения грузопотока между государствами; развитие пароходств России, Азербайджана и Ирана; развитие кооперационных проектов в динамике интеграции государств региона и задачи дальнейшей региональной интеграции.

Особым гостем круглого стола стал посол Ирана в России Казем Джалали. Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", в своем выступлении Джалали подчеркнул, что Иран по-прежнему привержен реализации проекта "Север-Юг", для чего требуется завершить строительство железной дороги "Решт-Астара". "Мы уже сделали пробную перевозку по маршруту", - сообщил он.

Казем Джалали подчеркнул, что Иран готов в целом развивать железнодорожное сообщение с Азербайджаном и Россией. Также республика поддерживает использование комбинированных маршрутов грузоперевозок "железная дорога + морской путь". "Мы готовы работать с Россией по морскому транспортному флоту. Нам нужны суда, которые могли бы перевозить наши вагоны. Мы укрепляем свой флот", - рассказал посол Ирана в России.

Также он обратил внимание, что в скором времени Иран откроет автомобильное сообщение с Азербайджаном и РФ. "Это позволит развивать автомобильные грузоперевозки. Нам необходимо координировать все возможности для экономического сотрудничества, в данном случае – согласовать все вопросы, чтобы не было простоя грузовиков на границах", - призвал Казем Джалали.

Заместитель гендиректора Бюро коммерциализации и связей с ассоциациями Министерства дорожного и городского развития Ирана Хамед Реза Хэйдэри также подчеркнул, что Тегеран "добьется строительства коридора "Север-Юг", добавив, что локомотивами проекта являются Иран, Россия и Азербайджан. "Мы работаем над прокладкой железнодорожных и автомобильных путей между нашими странами. Также нам нужно работать над на цифровой составляющей транспортных проектов", - призвал он.

Экс-посол Ирана в Турции, эксперт "Валдайского клуба" Алиреза Бикдели посвятил свое выступление открытию коммуникаций в регионе Закавказья, вводу в эксплуатацию участка железной дороги в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", а также запуску Зангезурского коридора, который значительно расширит экономическую кооперацию не только между Ираном и Азербайджаном, но и в рамках треугольника Россия-Азербайджан-Иран, а также в формате "3+3".

Алиреза Бикдели подчеркнул, что страны "каспийской пятерки" вынуждены сотрудничать – взаимодействие между ними является их общим интересом. "Нам необходимо заниматься этим для преодоления возникающих перед нами препятствий. Естественно, при этом нужно использовать все существующие возможности цифровых технологий", - сказал он.

Дипломат напомнил, что ранее Иран имел железнодорожную связь с Азербайджаном и Россией, но затем, с распадом СССР и началом Карабахской войны эта связь была утрачена. "Из-за войны была потеряна железнодорожная связь между Джульфой и Нахчываном. Иран крайне заинтересован в восстановлении этой связи. При открытии границ Армении Турция также сможет восстановить маршрут в Гюмри. Мы будем делать все, что этот транспортный коридор начал работать вновь", - заверил Алиреза Бикдели.

Профессор Университета имени Алламе Табатабаи Мандана Тишехьяр рассказала о пользе запуска Международного транспортного коридора "Север-Юг", а также о создании социального капитала в рамках предпосылок экономической интеграции.

Директор института стратегических исследований Ближнего Востока в Тегеране Кайхан Барзегар детально рассмотрел значение проекта "Север-Юг" для региональной безопасности и экономической интеграции.

Доцент факультета Мировых исследований департамента русских исследований Тегеранского университета Джахангир Карами, в свою очередь, обратил внимание, что международная кооперация основывается не на одной лишь экономике. "Коридор "Север- Юг" – это еще и гарантия безопасности региона", - пояснил он.

По словам Карами, более чем 20-летний путь к реализации проекта МТК "Север-Юг" имеет несколько причин. Первая среди них – это инфраструктурные ограничения, так как страны традиционно занимались морской торговлей по Каспию, а "Север-Юг" предложил совершенно новый, сухопутный маршрут. Вторая – нет движущего стержня проекта.

"В проекте "Шелкового пути" таким стержнем был Китай. В нашем же случае нет страны, которая готова была бы финансировать этот проект на уровне Китая", - пояснил Джахангир Карами, добавив затем, что стержнем должны быть три страны-участницы проекта – Иран, Россия и Азербайджан.

Третьей причиной он назвал большое число государств, участвующих в проекте, четвертой – политические проблемы между этими странами, пятой – наличие конкурирующих с "Север-Югом" транспортных проектов. "Тем не менее, нам надо использовать все возможности Кавказа и Каспийского моря. "Север-Юг" должен стать мостом между Европой и Азией", - призвал эксперт.

Тегеранский политолог Рухолла Модаббер в своем выступлении указал, что у Ирана, России и Азербайджана общая культура и общая история. "У нас прекрасные отношения: иранцы думают от азербайджанцах, азербайджанцы думают об иранцах – у нас семья. И у нас важное совместное будущее, в наших руках построить сотрудничество в будущем вместе", - сказал он.

"Я думаю, что Иран, Россию и Азербайджан ждет блестящее будущее в плане регионального сотрудничества. Россия очень важна для Ирана. У нас есть экономические и культурные связи, мы должны развивать наше сотрудничество, развивать отношения между нашими элитами и между нашими народами", - призвал Модаббер, добавив, что Иран рассматривает "Север-Юг" как замену Суэцкому каналу и другим межрегиональным маршрутам грузоперевозок.