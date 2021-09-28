В РАН рассказали, почему бессмысленно проверять уровень антител после прививки

Российские вакцины от коронавируса показывают большую эффективность, чем зарубежные, однако тесты на уровень антител обычно бывают непоказательны, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, пишет ТАСС.

Он отметил, что российские вакцины "Спутник V" и "Ковивак" оказались более эффективными против "дельты", чем зарубежные РНК-вакцины, например Pfizer.

Измерять уровень антител в крови после вакцинации от коронавируса не нужно, добавил Сергеев. "Чтобы оценить протективные свойства вакцины, надо делать анализ на нейтрализующие антитела, а это более сложная и долгая процедура, чем обычные тесты на выявление антител IgG после вакцинации", - рассказал ученый.

Обычные тесты показывают весь спектр антител, внутри которого есть так называемые нейтрализующие антитела. Чтобы действительно понять уровень протективности, нужен специальный анализ. "Поэтому, по большому счету, доступные сегодня тесты на антитела после вакцинации "Спутником" или "Ковиваком" не имеют особого смысла", - признал специалист.