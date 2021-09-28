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После взрыва газа в Махачкале заведено уголовное дело

После взрыва газа в Махачкале заведено уголовное дело

После взрыва газа в пристройке к частному дому в пригородном поселке Махачкалы  следователями было заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", проинформировали в пресс-службе СУСК РФ по Дагестану.

Ранее сообщалось, что в результате газового хлопка пострадали пятеро человек, среди них трое детей.

В ведомстве отметили, что сейчас эксперты устанавливают причины и обстоятельства случившегося, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

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Вестник Кавказа

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