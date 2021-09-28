В результате столкновения машины с рекламным щитом в Махачкале пострадали два человека

В Махачкале автомобиль столкнулся с рекламным щитом, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

По предварительным данным, водитель машины "ВАЗ 2107" не справился с управлением и влетел в столб с рекламным щитом. В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств. Собран материал для принятия процессуального решения", – сказано в сообщении.