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Сторонники террористов ASALA провели во Франции акцию протеста против Азербайджана (ФОТО)

Сторонники террористов ASALA провели во Франции акцию протеста против Азербайджана (ФОТО)
Сторонники террористов ASALA провели во Франции акцию протеста против Азербайджана (ФОТО)
Сторонники террористов ASALA провели во Франции акцию протеста против Азербайджана (ФОТО)

В воскресенье в Париже перед посольством Азербайджана состоялась акция протеста местной армянской диаспоры, участники которой потребовали от Баку выдачи Еревану всех арестованных после завершения Карабахской войны диверсантов, проникших на территорию Азербайджана в статусе международных террористов с целью совершения убийств азербайджанских военных и мирных граждан.

Примечательно, что среди протестовавших оказались сторонники международного терроризма. Об этом можно судить по фотодокументам, поступившим в распоряжение "Вестника Кавказа".

На фотографиях запечатлены мужчина и женщина с символикой ASALA – террористической группировки армянских националистов, погубившей 46 и ранившей 299 человек. Символика ASALA по-прежнему весьма популярна в армянской диаспоре среди самых радикальных элементов.

Как отметил накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе Отечественной войны азербайджанская армия "не только восстановила нашу территориальную целостность, не только изгнала врага с нашей земли, не только восстановила национальное достоинство, но и разбила голову армянскому фашизму". При этом за пределами Азербайджанской Республики армянский фашизм продолжает действовать, власти той же Франции ничего не предпринимают для его нейтрализации.

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