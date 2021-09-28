Сторонники террористов ASALA провели во Франции акцию протеста против Азербайджана (ФОТО)

В воскресенье в Париже перед посольством Азербайджана состоялась акция протеста местной армянской диаспоры, участники которой потребовали от Баку выдачи Еревану всех арестованных после завершения Карабахской войны диверсантов, проникших на территорию Азербайджана в статусе международных террористов с целью совершения убийств азербайджанских военных и мирных граждан.

Примечательно, что среди протестовавших оказались сторонники международного терроризма. Об этом можно судить по фотодокументам, поступившим в распоряжение "Вестника Кавказа".

На фотографиях запечатлены мужчина и женщина с символикой ASALA – террористической группировки армянских националистов, погубившей 46 и ранившей 299 человек. Символика ASALA по-прежнему весьма популярна в армянской диаспоре среди самых радикальных элементов.

Как отметил накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе Отечественной войны азербайджанская армия "не только восстановила нашу территориальную целостность, не только изгнала врага с нашей земли, не только восстановила национальное достоинство, но и разбила голову армянскому фашизму". При этом за пределами Азербайджанской Республики армянский фашизм продолжает действовать, власти той же Франции ничего не предпринимают для его нейтрализации.