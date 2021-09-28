В Кремле заявили, что Россия является абсолютным гарантом энергобезопасности всей Европы

Россия не будет использовать газ для давления на другие страны, более того - она является гарантом энергетической безопасности всей Европы, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газовый контракт России и Венгрии не направлен на оказание давления на Украину и не нарушает ничьи права, заверил Песков. «Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать", - подчеркнул он.

"Речь идет о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по опять же гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются", - указал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "Россия была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности всего европейского континента".