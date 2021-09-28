В соответствии с распоряжением главы Северной Осетии Сергея Меняло во Владикавказе начинается отопительный сезон. В связи с похолоданием сезон стартует раньше срока более чем на две недели.

"Отопление во Владикавказе дадут в ближайшие дни – соответствующее распоряжение уже подписано" – сообщил глава региона.

Также республиканский лидер отметил, что "вопрос про отопление – один из самых распространенных вопросов" у подписчиков его аккаунта Instagram.

Согласно графику отопительный сезон в регионе должен был начаться 15 октября.