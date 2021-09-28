Глава правительства Грузии посетит Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибудет с однодневным визитом в Баку 29 сентября, сообщает посольство Грузии в Азербайджане.

Отмечается, что Гарибашвили примет участие в заседании межправительственной комиссии по двустороннему экономическому сотрудничеству.

В посольстве также добавили, что глава грузинского правительства встретится с премьер-министром, спикером парламента и другими официальными лицами Азербайджана.