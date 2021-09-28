Турция направит гуманитарную помощь в Афганистан через Пакистан
Турция отправит через Пакистан гуманитарную помощь для Афганистана, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По словам министра, такой маршрут - наиболее быстрый и малозатратный.
Также Чавушоглу рассказал, что турецкие власти контактируют с временным правительством "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. "Обсуждаем нужды афганского народа. Необходима гуманитарная помощь, продовольствие, медикаменты. Не за горами зима",- пояснил он.
Кроме того, продолжаются переговоры о возобновлении работы Международного аэропорта Хамида Карзая в Кабуле. "На временной основе в определенные часы выполняются чартерные рейсы, но условия для возобновления регулярных рейсов пока не сформировались. Переговоры продолжаются",- рассказал глава турецкого МИД.
Вестник Кавказа
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