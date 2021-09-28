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В Изобильном введен режим локального ЧС

В Изобильном введен режим локального ЧС

В городе Изобильном Ставропольского края, где 27 сентября в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Ленина произошел хлопок газа, введен локальный режим ЧС.

По словам главы края Владимира Владимирова, сегодня начинает работу специальная комиссия для определения ущерба.

Экспертам предстоит оценить состояние дома, его пригодность для дальнейшей эксплуатации. По предварительным данным, несущие конструкции здания не повреждены.

В настоящее время из подъезда эвакуированы 32 человека, они размещены у родственников, однако принять людей готовы и пункты временного содержания.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадал один человек, он госпитализирован.

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Вестник Кавказа

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