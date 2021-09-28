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Визит в гости закончился для жителя Ставрополья больницей

Визит в гости закончился для жителя Ставрополья больницей

В Ессентуках мужчина избил своего гостя, сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

"Пострадавший был в гостях у подозреваемого. Они решили выпить. Во время возлияний у них произошёл конфликт, который перерос в избиение мужчины. Хозяин дома нанес несколько ударов приятелю", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину. Врачи заявили, что потерпевшему был нанесен тяжкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

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