Казем Джалали: Иран привержен реализации проекта "Север-Юг"

Иран продолжает работать над реализацией проекта Международного транспортного коридора "Север-Юг", заявил сегодня посол Исламской Республики в России Казем Джалали.

"Мы активно работаем над проектом коридора "Север-Юг" вместе с партнерами – Россией, Азербайджаном и Индией", - приводит его слова корреспондент "Вестника Кавказа".

Посол отметил, что с момента подписания соглашения о МТК "Север-Юг" прошло более 20 лет, и сейчас Иран привержен его реализации, для чего требуется завершить строительство железной дороги "Решт-Астара". "Мы уже сделали пробную перевозку по маршруту", - сообщил он

Казем Джалали подчеркнул, что Иран готов в целом развивать железнодорожное сообщение с Азербайджаном и Россией. Также республика поддерживает использование комбинированных маршрутов грузоперевозок "железная дорога + морской путь".

"Мы готовы работать с Россией по морскому транспортному флоту. Нам нужны суда, которые могли бы перевозить наши вагоны. Мы укрепляем свой флот", - рассказал посол Ирана в России.

Также он обратил внимание, что в скором времени Иран откроет автомобильное сообщение с Азербайджаном и РФ. "Это позволит развивать автомобильные грузоперевозки. Нам необходимо координировать все возможности для экономического сотрудничества, в данном случае – согласовать все вопросы, чтобы не было простоя грузовиков на границах", - призвал Казем Джалали.

По словам иранского дипломата, Иран, Азербайджан, Индия и Россия сейчас серьезно занимаются всем спектром вопросов совершенствования межгосударственной транспортной инфраструктуры.