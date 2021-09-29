Роберт Секута: "Америка еще может стать посредником в достижении армяно-азербайджанского мира"

Бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута опубликовал в издании National Interest статью, в которой изложил свое видение посреднической миссии США в армяно-азербайджанском урегулировании.

По его мнению, спустя год после войны между Арменией и Азербайджаном так и не установился мир, и потенциал для возобновления конфликта сохраняется. Перемирие, заключенное при посредничестве президента России Владимира Путина между лидерами Армении и Азербайджана в ноябре 2020 года, остановило полномасштабные боевые действия между двумя государствами, но до стабилизации еще далеко. Роберт Секута также указал на бесчинства армянских оккупационных сил в Нагорном Карабахе и соседних с ним районах Азербайджана, в частности на разрушение Агдама и других городов.

Американский дипломат считает, что у США есть и опыт, и возможности, чтобы помочь Армении и Азербайджану двигаться к миру. Для этого он предлагает Вашингтону сделать три шага.

Шаг первый. Проведение более "наглядной" дипломатии. Хотя личные визиты высокопоставленных американских чиновников были бы идеальным вариантом, виртуальное взаимодействие и телефонные звонки могут дать отличные результаты, а учитывая реалии пандемии коронавируса, эти формы общения стали общепринятой дипломатической нормой. Американской аудитории такие вещи кажутся обыденными, но телефонные разговоры, а также другие встречи между национальными лидерами и высокопоставленными чиновниками из Вашингтона или Москвы становятся главными новостями во многих странах. Более энергичная публичная дипломатия США донесла бы американское послание до более широкой аудитории. Кроме того, учитывая недавний вывод американских войск из Афганистана, частые, заметные контакты на высоком уровне будут способствовать укреплению доверия в регионе в целом.

Шаг второй. Соединенные Штаты могут использовать свое влияние как в Баку, так и в Ереване, чтобы помочь создать в каждой стране климат, в котором общественность поддержит действия, которые их лидеры согласны предпринять для достижения мира, процветания и прочной безопасности. Десятилетия конфликта, подстрекательские заявления, откровенная ненависть и страх перед другой стороной означают, что значительное число армян и азербайджанцев не знают друг друга, не говоря уже о доверии. Это ограничивает возможности как армянского, так и азербайджанского правительств двигаться в направлении мирного соглашения и окончательного примирения. Соединенные Штаты должны работать с Арменией и Азербайджаном над установлением контактов между людьми для изучения конкретных вопросов и разработки возможных подходов к их решению. Как показывает опыт Северной Ирландии и других конфликтов, такие программы Track II могут принести значительную пользу.

Шаг третий. Соединенные Штаты должны работать как с Арменией, так и с Азербайджаном над открытием новых транспортных и коммуникационных связей. Такие усилия откроют возможности для бизнеса, ускорят экономический рост и повысят благосостояние армян и азербайджанцев. Эти связи могут быть особенно важны для Армении, которая изолировалась от Турции и Азербайджана из-за нагорно-карабахского конфликта. Такие проекты также будут стимулировать развитие Кавказа и Центральной Азии в целом.

Роберт Секута утверждает, что ни один из этих шагов не повлечет за собой значительных затрат. Они просто требуют некоторой инициативы и приверженности делу, а отдача от них будет значительной.