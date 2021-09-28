В Калаче-на-Дону открылся новый ковидный госпиталь

В волгоградском Калаче-на-Дону заработал новый инфекционный госпиталь, - сообщает пресс-служба администрации региона.

"Новый корпус Центральной районной больницы рассчитан на 60 мельтцеровских боксов с возможностью увеличения до 90 койко-мест и будет принимать как взрослое население Калачевского, Чернышковского, Суровикинского и Серафимовичского районов, так и детское", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Боксы смонтированы в "красной зоне" для лечения коронавирусной и других особо опасных инфекций - все они оборудованы кислородными консолями. При необходимости здесь можно развернуть палату интенсивной терапии. Кислород поступает в непрерывном цикле через станцию, построенную на территории больницы.

Также новый госпиталь оснастили более 1,1 тыс единиц оборудования, среди которого - аппараты ИВЛ, мобильный рентген-аппарат, рентгеновский диагностический телеуправляемый комплекс, газификатор, мониторы состояния пациента, - госоврится в сообщении горадминисрации.