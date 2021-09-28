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Муфтият РФ призвал не использовать "карательные меры" по отношению к мигрантам

Муфтият РФ призвал не использовать &quot;карательные меры&quot; по отношению к мигрантам

Духовное управление мусульман России призвал разработать программы, которые помогут мигрантам адаптироваться в стране.

"В связи с последними конфликтными событиями в среде иммигрантских диаспор настаиваем на важности выстраивания грамотной политики и выработке механизмов по адаптации и социализации рабочих мигрантов в стране", - сказано в сообщении.

Также в организации "считают недопустимым разрешение конфликтов в среде российских диаспор исключительно карательными методами".

Отмечается, что организация готова принимать участие в разрешении конфликтов совместно с профильными структурами федерального и муниципального уровня, общественными организациями и иными заинтересованными сторонами.

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Вестник Кавказа

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