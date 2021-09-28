Россияне на ноябрьские праздники поедут в Крым и на Кубань

Стали известны пять самых популярных направлений в России на ноябрьские праздники. Лидерами стали Краснодарский край и курорты Крыма.

По данным АТОР, большинство туристов заинтересованы в отелях Сочи и Красной Поляны. В топ-5 направлений вошли также Крым, Кавминводы, Санкт-Петербург и Калининград. Также у россиян на ноябрьские спросом пользуется Абхазия.

В начале ноября россиянам остаются интересны Казань, Алтайский край, Подмосковье, санатории в различных регионах.