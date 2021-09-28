Дефицит энергии во всем мире поднимает цены на уголь, газ и нефть

Рекордные цены на газ и электроэнергию в Европе, рекордные цены на уголь в Китае, растущие на протяжении многих лет цены на газ в Соединенных Штатах, цены на нефть, значительно превышающие их реальный долгосрочный средний уровень - все это проявления глобальной нехватки энергии. Reuters отмечает, что производство энергии не успевает за быстрыми темпами роста потребления - производители изо всех сил пытаются увеличить объемы добычи, но спрос восстановился быстрее.

Спад торгового цикла и падение цен на энергоносители, вызванные пандемией, а до этого торговый конфликт США и Китая привели к снижению инвестиций во всем энергетическом секторе в 2019/2020 годах. С тех пор мировая экономика пережила исключительно быстрое циклическое восстановление, чему способствовали низкие процентные ставки, покупка облигаций и огромные государственные расходы, которые были сосредоточены на энергоемких товарах, а не на услугах, что привело к необычайному росту энергопотребления.

Результатом стала острая циклическая нехватка энергии, о чем свидетельствует запасы энергии ниже среднего уровня и рост цен на уголь, газ и нефть во всех основных потребляющих регионах мира. Дефицит усугубили погодные аномалии. Среди них - холодная зима в северном полушарии в 2020/21 году, поздний зимний шторм в Техасе в феврале 2021 года, низкие скорости ветра в Европе в августе-сентябре 2021 года и связанные с ураганом сбои в добыче нефти в Мексиканский залив.

В последние месяцы Китай сообщил о низких запасах угля на электростанциях, и правительство призвало основные добывающие регионы в срочном порядке нарастить добычу; Цены на фьючерсы на уголь выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

На рынке газа запасы на 5% ниже среднего сезонного показателя до пандемии в Соединенных Штатах и на 15% ниже среднего в Европе. Что касается нефти, то коммерческие запасы нефти в США на 5% ниже среднего сезонного показателя до пандемии, а коммерческие запасы в странах ОЭСР также примерно на 5% ниже среднего сезонного показателя 2015-2019 годов.

Последствия

Энергетическая отрасль всегда демонстрировала строго цикличное поведение. Чем сильнее первоначальное сбои производства, потребления, запасов и цен, тем мощнее будут краткосрочные и долгосрочные последствия. Сегодня низкие запасы и высокие цены на уголь, газ и нефть стали прямым следствием высоких запасов и низких цен прошлого года, которые были вызваны первой волной пандемии.

После исключительно быстрого экономического подъема объемы мирового промышленного производства и мировой торговли снизились менее чем на 1% по сравнению с их показатели до пандемии и до начала торговой войны. Глобальные резервные мощности ограничены, особенно в отраслях, производящих товары, которые гораздо более энергоемки, чем отрасли, производящие услуги. Поскольку крупные секторы мировой экономики работают почти на полную мощность, энергетическая система изо всех сил пытается удовлетворить растущий спрос, и в результате цены растут.