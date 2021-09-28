Каждый двадцатый россиянин заразился коронавирусом

С начал пандемии в России коронавирус был выявлен примерно у 5% жителей - это значит, что болел или сейчас болеет каждый двадцатый россиянин, пишет ТАСС.

Общее число инфицированных в России на сегодняшний день составляет 7 464 708 человек - чуть более 5% населения страны.

В Москве с вирусом столкнулись 13% жителей - 1 626 918 человек, в Петербурге - более 11% (616 707 человек), в Подмосковье - 6% (446 718 человек).