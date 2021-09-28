Президентское кадетское училище Краснодара украсил бюст Екатерины Великой

В Президентском кадетском училище Краснодара открыли памятник Екатерине II, - сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Бюст императрицы стал первым в создаваемой Аллее великих людей России. В церемонии открытия приняли участие исполняющий обязанности главы краевого центра Евгений Наумов и председатель Гордумы Вера Галушко, - передает "АиФ-Юг".

В ходе церемонии пятерым сотрудникам училища вручили почетные грамоты администрации города и Гордумы Краснодара, - говорится в сообщении.