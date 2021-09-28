Три бригады браконьеров "наловили" осетровых в Дагестане на 25 миллионов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Дагестану изъяли у тех браконьерских "бригад" 963 кг осетровых - по предварительным оценкам, водным биоресурсам РФ ими был нанесен ущерб в размере более 25 млн рублей, - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Рядом с селением Кочубей Тарумовского района при выгрузке незаконно добытой рыбы из лодки в "Приору" были задержаны три человека - у них изъяли 68 тушек русского осетра и 7 экземпляров стерляди общим весом более 250 кг, - передает "АиФ-Дагестан".

У селения Новый Чечень Кизлярского района на побережье Каспийского моря пограничники обнаружили лодку типа "Байда" и мотоцикл с двумя гражданами РФ, которые занимались перегрузкой рыбы - у них обнаружили восемь мешков с 63 тушками русского осетра общим весом 493 кг.

Улов браконьеров в природном заказнике "Аграханский" оказался чуть скромнее - пограничники вместе с росгвардейцами задержали лодку с восемью мешками осетровых (56 тушек) общим весом 220 кг.

Вся изъятая рыба передана на ответственное хранение в одно из рыбоперерабатывающих предприятий республики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов"), - говорится в сообщении.