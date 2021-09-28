Названы темы предстоящей встречи Путина и Эрдогана

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят двустороннее сотрудничество, а также Южный Кавказ и Ближний Восток, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы двух стран обсудят "различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях". Также президенты обменяются мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и на Южном Кавказе.

Напомним, что Путин и Эрдоган встретятся 29 сентября в Сочи.