Федерацию армрестлинга Грузии забанили в WAF

Федерация армрестлинга Грузии не сможет участвовать в любых крупных соревнованиях или мероприятиях под эгидой Всемирной федерации армрестлинга (WAF).

"Исполнительный Совет WAF принял это очень тяжелое решение из-за серьезного нарушения мирового контракта, неспособности организовать чемпионат мира по армрестлингу и пара-армрестлингу 2021 года, введения в заблуждение руководителей WAF и членов WAF, что привело к огромным финансовым и имиджевым потерям для WAF и команды членов WAF", - сообщается на сайте организации.

Чтобы отменить дисквалификацию, Национальная федерация армрестлинга Грузии должна выполнить финансовые санкции, отметили в WAF.

Чемпионат должен был состояться в Батуми, в 2020 году из-за пандемии его перенесли на сентябрь 2021 года. В этом году Грузия так и не провела соревнования. WAF в срочном порядке пришлось искать новое место - теперь чемпионат проведут в Бухаресте, он откроется 24 ноября.