Дагестан потрясло на 3,4

В Новолакском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, уточнив, что в результате ЧС никто не пострадал.

"От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 20:26 в районе населенного пункта Тухчар Новолакского района произошло сейсмособытие магнитудой 3,4 на глубине 10 километров", - приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве также отметили, что на поверхности земли толчки не ощущались.