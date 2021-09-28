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Почему цены на нефть вернулись на уровень докризисной эпохи?

Почему цены на нефть вернулись на уровень докризисной эпохи?

Уже неделю котировки фьючерсов на нефть неуклонно растут. 22 сентября цены на эталонную марку Brent перебрались через условный порог в $75 за баррель, после чего стабильно росли вплоть до нового условного порога в $80 за баррель накануне вечером. По $80 за баррель Brent не продавался в течение трех лет – в последний раз эталонная марка стоила столько 23 октября 2018 года. Что же заставляет нефть дорожать сейчас, пока последствия пандемии коронавируса еще не преодолены?

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, сейчас нет каких-либо фундаментальных причин для роста цен на нефть, поскольку нет ни дефицита предложения, ни резко всплеска спроса на энергоносители. "Скорее, ситуация отражает общий рост сырьевых рынков: та же самая динамика наблюдается на рынке газа, в частности на европейском, и по ряду других сырьевых товаров. По всей видимости, здесь играет роль спекулятивный фактор, а именно переток капитала с финансовых рынков – инвесторы предпочитают сейчас вкладываться в сырье", - сказал он.

В связи с этим рост цен на нефть не может быть долгосрочным. "Пока это выглядит как колебания в преддверии сворачивания мер количественного смягчения со стороны США и сложного отопительного сезона в Европе и странах Восточной Азии, прежде всего в Китае. На китайском рынке действительно сложился достаточно острый дефицит электроэнергии из-за дороговизны газа и угля и их дефицита. И это только усилило общую ситуацию подорожания товаров на сырьевых рынках", - сообщил Алексей Белогорьев.

Директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин не согласился с тем, что нет всплеска спроса на нефть и нефтепродукты. "Идет рост спроса на все энергоресурсы, прежде всего на газ и уголь, но и нефть тоже подвержена этой конъюнктуре. Среди причин есть и неожиданные, в ряде сфер рост оказался выше прогнозов. К примеру, в условиях пандемии ожидалось, что спрос на авиакеросин останется низким, но сейчас он постоянно увеличивается", - указал он.

"В целом, на рынке нефти наблюдается позитивная динамика. В условиях роста спроса действующее соглашение ОПЕК+ продолжает сдерживать добычные мощности, тем самым формируя нормальное соотношение спроса и предложения. И конечно же, как всегда, в таких ситуациях есть определенные финансовые игроки на рынке, которые могут разгонять цены как в одну, так и в другую сторону. В благоприятной ситуации, как сейчас, они играют на повышение. То есть рост выше $80 за баррель Brent обеспечивают как фундаментальные факторы, так и спекулятивные", - подчеркнул Вячеслав Кулагин.

"Казалось бы, рынок совсем недавно закрепился на уровне $60-70 за баррель и считалось, что этот коридор стабилен и удобен для всех, для производителей и для потребителей, а теперь мы поднялись вверх от этого коридора на $10-15, хотя раньше говорили, что выше никому не нужно. Однако ситуация становится более ясной, если учесть, что сейчас местами уже выгоднее запустить мазутную генерацию энергии, чем использовать газ или уголь – такие они дорогие. Так что поддержание цен на уровне $80 больше не кажется удивительным или неудобным. В данный момент нет каких-то предпосылок, чтобы цены ушли сильно вниз, и даже если новый уровень кажется несколько завышенным, он соответствует положению дел на рынке", - заключил эксперт.

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