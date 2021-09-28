Почему цены на нефть вернулись на уровень докризисной эпохи?

Уже неделю котировки фьючерсов на нефть неуклонно растут. 22 сентября цены на эталонную марку Brent перебрались через условный порог в $75 за баррель, после чего стабильно росли вплоть до нового условного порога в $80 за баррель накануне вечером. По $80 за баррель Brent не продавался в течение трех лет – в последний раз эталонная марка стоила столько 23 октября 2018 года. Что же заставляет нефть дорожать сейчас, пока последствия пандемии коронавируса еще не преодолены?

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, сейчас нет каких-либо фундаментальных причин для роста цен на нефть, поскольку нет ни дефицита предложения, ни резко всплеска спроса на энергоносители. "Скорее, ситуация отражает общий рост сырьевых рынков: та же самая динамика наблюдается на рынке газа, в частности на европейском, и по ряду других сырьевых товаров. По всей видимости, здесь играет роль спекулятивный фактор, а именно переток капитала с финансовых рынков – инвесторы предпочитают сейчас вкладываться в сырье", - сказал он.

В связи с этим рост цен на нефть не может быть долгосрочным. "Пока это выглядит как колебания в преддверии сворачивания мер количественного смягчения со стороны США и сложного отопительного сезона в Европе и странах Восточной Азии, прежде всего в Китае. На китайском рынке действительно сложился достаточно острый дефицит электроэнергии из-за дороговизны газа и угля и их дефицита. И это только усилило общую ситуацию подорожания товаров на сырьевых рынках", - сообщил Алексей Белогорьев.

Директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин не согласился с тем, что нет всплеска спроса на нефть и нефтепродукты. "Идет рост спроса на все энергоресурсы, прежде всего на газ и уголь, но и нефть тоже подвержена этой конъюнктуре. Среди причин есть и неожиданные, в ряде сфер рост оказался выше прогнозов. К примеру, в условиях пандемии ожидалось, что спрос на авиакеросин останется низким, но сейчас он постоянно увеличивается", - указал он.

"В целом, на рынке нефти наблюдается позитивная динамика. В условиях роста спроса действующее соглашение ОПЕК+ продолжает сдерживать добычные мощности, тем самым формируя нормальное соотношение спроса и предложения. И конечно же, как всегда, в таких ситуациях есть определенные финансовые игроки на рынке, которые могут разгонять цены как в одну, так и в другую сторону. В благоприятной ситуации, как сейчас, они играют на повышение. То есть рост выше $80 за баррель Brent обеспечивают как фундаментальные факторы, так и спекулятивные", - подчеркнул Вячеслав Кулагин.

"Казалось бы, рынок совсем недавно закрепился на уровне $60-70 за баррель и считалось, что этот коридор стабилен и удобен для всех, для производителей и для потребителей, а теперь мы поднялись вверх от этого коридора на $10-15, хотя раньше говорили, что выше никому не нужно. Однако ситуация становится более ясной, если учесть, что сейчас местами уже выгоднее запустить мазутную генерацию энергии, чем использовать газ или уголь – такие они дорогие. Так что поддержание цен на уровне $80 больше не кажется удивительным или неудобным. В данный момент нет каких-то предпосылок, чтобы цены ушли сильно вниз, и даже если новый уровень кажется несколько завышенным, он соответствует положению дел на рынке", - заключил эксперт.